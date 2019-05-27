Финляндия выиграла чемпионат мира по хоккею впервые за 8 лет

Сборная Финляндии выиграла чемпионат мира 2019 года, который проходил в Братиславе. В финале финны обыграли Канаду со счетом 3:1.

Таким образом, финская команда впервые с 2011 года стала победителем чемпионата мира. Также это третья победа финнов в истории мировых первенств (1995, 2011, 2019). В этом году сборную тренировал Юкка Ялонен, ранее возглавлявший питерский СКА.

Добавим, что в плей-офф Финляндия также обыграла Швецию (5:4 ОТ) и Россию (1:0). Капитан сборной Финляндии Марко Анттила оформил дубль в финальном матче против Канады. Во втором периоде нападающий сравнял счет в большинстве. Затем он вывел команду вперед в третьем периоде.

Также в полуфинале турнира гол Антиллы стал победным для финнов в игре против сборной России (1:0). В четвертьфинале шайба 33-летнего форварда на 58-й минуте позволила Финляндии перевести игру со Швецией (5:4 ОТ) в овертайм.

Таким образом, Анттила забил в трех матчах плей-офф чемпионата мира подряд и стал лучшим нападающим турнира. Ранее сборная России стала бронзовым призером турнира.