Новости общества

19:54 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Спикер Госдумы призвал правительство быстрее вносить законопроекты о развитии цифровой экономики

18:54, 28.05.2019
Спикер Госдумы призвал правительство быстрее вносить законопроекты о развитии цифровой экономики
Фото: realnoevremya.ru

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал правительство не откладывать внесение законопроектов, направленных на развитие цифровой экономики.

«Если мы будем ждать, пока нам будут внесены эти законопроекты, мы можем упустить время. А здесь уже, как вы понимаете, изменить что-то будет сложно», — цитирует его «Коммерсант» со ссылкой на «Интерфакс».

По его словам, из 20 законопроектов, которые нужно было рассмотреть еще в 2018 году, принят только один. Остальные 19 должно было внести правительство.

Ранее Минкомсвязь РФ объявила конкурс на оказание услуг по анализу и сопровождению разработки и реализации стратегий цифровой трансформации госкорпораций и компаний с госучастием, нацеленных на формирование спроса на передовые российские решения в сфере цифровой экономики.

ОбществоВласть
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров