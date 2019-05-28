Спикер Госдумы призвал правительство быстрее вносить законопроекты о развитии цифровой экономики

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал правительство не откладывать внесение законопроектов, направленных на развитие цифровой экономики.

«Если мы будем ждать, пока нам будут внесены эти законопроекты, мы можем упустить время. А здесь уже, как вы понимаете, изменить что-то будет сложно», — цитирует его «Коммерсант» со ссылкой на «Интерфакс».

По его словам, из 20 законопроектов, которые нужно было рассмотреть еще в 2018 году, принят только один. Остальные 19 должно было внести правительство.

Ранее Минкомсвязь РФ объявила конкурс на оказание услуг по анализу и сопровождению разработки и реализации стратегий цифровой трансформации госкорпораций и компаний с госучастием, нацеленных на формирование спроса на передовые российские решения в сфере цифровой экономики.