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Минкомсвязь предложила оценивать глав госкорпораций по KPI в сфере цифровой экономики

14:26, 08.05.2019
Минкомсвязь предложила оценивать глав госкорпораций по KPI в сфере цифровой экономики
Фото: pixabay.com

Минкомсвязь РФ объявила конкурс на оказание услуг по анализу и сопровождению разработки и реализации стратегий цифровой трансформации госкорпораций и компаний с госучастием, нацеленных на формирование спроса на передовые российские решения в сфере цифровой экономики.

Согласно материалам на сайте госзакупок, заявки принимаются до 29 мая 2019 года, начальная цена контракта составляет 73,92 млн рублей.

Исполнителю работ предстоит при согласовании с Минкомсвязью разработать прототип стратегии для отечественных госкомпаний и запустить пилотные проекты по ее реализации как минимум в 15 компаниях.

Также исполнитель контракта должен будет разработать методические рекомендации госкомпаниям по определению KPI для их руководителей и в течение полугода с момента заключения госконтракта проанализировать стратегии и составить рейтинг цифрового развития этих компаний.

Ранее Минфин РФ предложил ввести новый KPI для госкомпаний.

ТехнологииIT
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