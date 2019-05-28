Новости общества

19:54 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Власти Пензенской области прокомментировали снятие дверей в школьном туалете во время ЕГЭ

18:39, 28.05.2019
Власти Пензенской области прокомментировали снятие дверей в школьном туалете во время ЕГЭ
Фото: realnoevremya.ru

Пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области Дина Черемушкина рассказала, что двери в туалете в одной из школ во время проведения ЕГЭ сняли не в связи с проведением экзамена, а из-за ремонта в школе.

«Ситуация сама по себе абсурдна и недопустима, но с проведением ЕГЭ не связана. Директор учреждения образования самостоятельно приняла решение о снятии части дверей в туалетах для ремонта, который должен начаться в ближайшее время», — приводит ее слова радиостанция «Говорит Москва».

По словам одной из учениц школы, руководство объяснило выпускникам, что произошедшее является «вынужденной мерой», так как все они должны находиться «в равных условиях».

Напомним, что вчера, 27 мая, в России началась сдача основных Единых государственных экзаменов (ЕГЭ).

ОбществоОбразование
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров