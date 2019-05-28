Власти Пензенской области прокомментировали снятие дверей в школьном туалете во время ЕГЭ

Пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области Дина Черемушкина рассказала, что двери в туалете в одной из школ во время проведения ЕГЭ сняли не в связи с проведением экзамена, а из-за ремонта в школе.

«Ситуация сама по себе абсурдна и недопустима, но с проведением ЕГЭ не связана. Директор учреждения образования самостоятельно приняла решение о снятии части дверей в туалетах для ремонта, который должен начаться в ближайшее время», — приводит ее слова радиостанция «Говорит Москва».

По словам одной из учениц школы, руководство объяснило выпускникам, что произошедшее является «вынужденной мерой», так как все они должны находиться «в равных условиях».

Напомним, что вчера, 27 мая, в России началась сдача основных Единых государственных экзаменов (ЕГЭ).