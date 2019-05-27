Основная волна ЕГЭ стартовала в российских школах

В России началась волна основных единых государственных экзаменов (ЕГЭ) в понедельник, 27 мая.

Первыми пройдут экзамены по литературе и географии. Заявление на участие в ЕГЭ по литературе подали почти 54 тысячи человек, по географии — 24 тысячи человек, передает агентство городских новостей «Москва».

Минимальный балл на ЕГЭ по литературе составляет 32, по географии — 37. Результаты станут известны не позднее 11 июня.

Основной период ЕГЭ продлится до 1 июля.

Напомним, ранее психологи назвали три способа, как не нервничать на ЕГЭ.