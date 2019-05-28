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Госдума приняла закон о плановых проверках ювелиров

16:54, 28.05.2019
Госдума приняла закон о плановых проверках ювелиров
Фото: duma.gov.ru

Сегодня Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, отменяющий запрет на плановые проверки бизнеса в сфере драгоценных металлов и драгоценных камней.

Документ вносит изменения в закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», передает ТАСС.

Законопроект был внесен в Думу правительством РФ. Власти обратили внимание, что введенные ранее ограничения позволили устраивать проверки в этой сфере не чаще 1 раза в 3 года. Недобросовестные предприниматели пользовались этим, постоянно перерегистрируя бизнес и тем самым уходя от инспекции.

Согласно информации Минфина, отсутствие возможности проведения плановых проверок в отношении более 97% субъектов рынка привело к увеличению объема нелегального оборота драгоценных камней, ювелирных изделий и драгоценных металлов.

ОбществоВластьБизнес
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