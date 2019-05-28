В МИД РФ потребовали освободить задержанного в Косово российского сотрудника миссии ООН

МИД России назвал «вопиющим актом» задержание в Косово российского сотрудника миссии ООН Михаила Краснощекова и потребовал его немедленного освобождения.



«Задержание осуществлено несмотря на то, что россиянин обладает дипломатическим иммунитетом сотрудника ООН. Рассматриваем этот вопиющий акт как еще одно проявление провокационной линии косовоалбанской верхушки», — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.



В МИД РФ призвали руководство Миссии ООН по делам временной администрации в Косово предоставить «исчерпывающую информацию» о задержании Краснощекова и «предпринять максимальные усилия с целью его незамедлительного освобождения».



Ранее президент Сербии Александр Вучич рассказал, что полиция непризнанного государства Косово задержала россиянина Михаила Краснощекова, являющегося сотрудником Миссии ООН. Согласно последней информации, россиянин доставлен в больницу с ранениями.

