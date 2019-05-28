Новости общества

17:02 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В МИД РФ потребовали освободить задержанного в Косово российского сотрудника миссии ООН

15:26, 28.05.2019
В МИД РФ потребовали освободить задержанного в Косово российского сотрудника миссии ООН
Фото: ru.wikipedia.org

МИД России назвал «вопиющим актом» задержание в Косово российского сотрудника миссии ООН Михаила Краснощекова и потребовал его немедленного освобождения.

«Задержание осуществлено несмотря на то, что россиянин обладает дипломатическим иммунитетом сотрудника ООН. Рассматриваем этот вопиющий акт как еще одно проявление провокационной линии косовоалбанской верхушки», — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

В МИД РФ призвали руководство Миссии ООН по делам временной администрации в Косово предоставить «исчерпывающую информацию» о задержании Краснощекова и «предпринять максимальные усилия с целью его незамедлительного освобождения».

Ранее президент Сербии Александр Вучич рассказал, что полиция непризнанного государства Косово задержала россиянина Михаила Краснощекова, являющегося сотрудником Миссии ООН. Согласно последней информации, россиянин доставлен в больницу с ранениями.

ОбществоВласть
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров