В Казани задержали экс-адвоката по делу о взятке 5 млн рублей

Фото: "Реальное время"

Накануне в Казани была задержана экс-адвокат Светлана Димухаметова. Ее подозревают в посредничестве взяткам на общую сумму 5,1 млн рублей. 23 мая после передачи части этой суммы в Татарстане были задержаны экс-сотрудница Госалкогольинспекции РТ Чечэк Абдуллина и ее брат.



Как выяснило «Реальное время», уголовное дело возбуждено по признакам посредничества взятки в отношении Абдуллиной и неустановленных лиц, а также по признакам получения взятки неустановленными лицами судебной системы.

По версии Следкома по РТ, средства передавались с ноября 2018 года родственницей двух фигурантов уголовного дела МВД о краже посылок с сортировочного центра «Почты России» на железнодорожном вокзале в Казани в октябре 2018 года.

Подробности — в материале «Реального времени».