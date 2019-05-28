В Ульяновске командира народной дружины подозревают в присвоении 200 тысяч рублей за несуществующие дежурства

В Ульяновске в отношении командира народной дружины возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения), сообщает прокуратура Ульяновской области.

Его подозревают в том, что он умышленно завышал в графиках-табелях количество реальных выходов дружинников на дежурство. Выплаты за смены, на которые никто не выходил, составили около 200 тысяч рублей. Деньги подозреваемый израсходовал по своему усмотрению. Ему грозит до шести лет колонии.

