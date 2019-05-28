В Казани предпринимателя за незаконную выдачу займов под видом ломбарда оштрафовали на 20 тысяч рублей

Прокуратура Московского района Казани проверила организацию «Лучше чем ломбард. Комиссионный магазин». Было установлено, что предприниматель под видом комиссионного магазина фактически осуществлял деятельность по выдаче займов, сообщает прокуратура республики Татарстан.

При этом статуса некредитной финансовой организации не было. По итогам проверки в отношении бизнесмена было возбуждено дело об административном правонарушении. Мировой суд назначил штраф в размере 20 тысяч рублей.

Напомним, ранее в Центробанке рассказали, сколько в среднем татарстанцы занимают в ломбардах. С января по сентябрь 2018 года жители Татарстана заняли в ломбардах более 680 млн рублей.

