В Центробанке рассказали, сколько в среднем татарстанцы занимают в ломбардах

С января по сентябрь 2018 года жители Татарстана заняли в ломбардах более 680 млн рублей, сообщает ИА «Татар-информ».

Средняя сумма займа превышает пять тысяч рублей. Такие данные предоставил глава аналитического центра по ломбардам Банка России Илья Новиков. На данный момент в республике работают 98 ломбардов. Их количество в Татарстане выше среднего значения по стране.

Напомним, ранее сообщалось, что власти России могут обязать ломбарды лицензировать скупку у граждан ювелирных изделий из драгоценных металлов или камней, а также обработку и переработку лома и отходов драгметаллов.

Законопроект внесен в Госдуму правительством РФ. Согласно инициативе, отвечать по вопросам лицензирования будет Пробирная палата.

