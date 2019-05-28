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В Уфе женщина на внедорожнике насмерть сбила 9-летнего велосипедиста

09:47, 28.05.2019
В Уфе женщина на внедорожнике насмерть сбила 9-летнего велосипедиста
Фото: gibdd102.ru

В Уфе произошло смертельное ДТП с участием 9-летнего велосипедиста.

Инцидент случился утром во вторник, 28 мая, на пересечении улицы Бессонова и проспекта Октября. По предварительным данным, 33-летняя женщина за рулем внедорожника Nissan X-Trail сбила школьника на велосипеде.

Подросток переезжал дорогу на зеленый сигнал светофора. От полученным травм он скончался на месте.

В настоящее время правоохранительные органы выясняют все обстоятельства трагедии.

Напомним, ранее в Башкирии госпитализировали троих подростков, которые на квадроцикле врезались в автомобиль.

Происшествия Башкортостан
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