Экономист фонда Якунина объяснил, как неравенство доходов в бедных странах влияет на уровень счастья

Неравенство доходов по-разному сказывается на уровне счастья в обществе, к такому выводу в своем исследовании пришел директор научных исследований исследовательского института «Диалог цивилизаций» (основан экс-главой РЖД Владимиром Якуниным) Владимир Попов, сообщает РБК.

Ученый отмечает, что в богатых странах снижение неравенства доходов приводит к увеличению уровня счастья. В бедных странах, где подушевой ВВП ниже $20—30 тысяч, наблюдается противоположная картина: неравенство в доходах повышает уровень счастья.

Напомним, рост реального размера заработной платы в России в апреле замедлился до 1,6% в годовом выражении по сравнению с мартом, когда зарплаты выросли на 2,3%.

За январь — апрель рост реальных зарплат составил 1,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

