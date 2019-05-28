В Японии мужчина с ножом напал на школьников, пострадали 16 человек

В японском городе Кавасаки мужчина совершил нападение на школьников.

Инцидент случился ранним утром во вторник, 28 мая. Возле станции Ноборито в небольшом парке преступник с ножом набросился на ждавших автобус школьников и взрослых.

В результате пострадали 16 человек, в том числе 13 учениц начальной школы возрастом от 6 до 7 лет. Одна из девочек не подает признаков жизни, передает общественное телевидение NHK.



Злоумышленник был задержан на месте. Во время попытки ареста мужчина пытался совершить суицид. По последним данным, он скончался.

В настоящее время на месте работают правоохранительные органы.

Напомним, ранее в Японии автомобиль врезался в толпу детей.