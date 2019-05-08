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В Японии автомобиль врезался в толпу детей

06:37, 08.05.2019
В Японии автомобиль врезался в толпу детей
Фото: pixabay.com

В Японии автомобиль въехал в толпу детей в среду, 8 мая.

Инцидент произошел в городе Оцу. В результате столкновения на перекрестке двух машин одно из транспортных средств врезалось в группу детей детсадовского возраста, находившихся на улице вместе с воспитателями, передает ТАСС.

Уточняется, что дети ожидали зеленого света светофора, чтобы перейти через дорогу.

По данным местных спасательных служб, 13 человек были госпитализированы. Двое детей и один воспитатель находятся без сознания.

Полиция выясняет причины произошедшего.

Напомним, ранее в Гамбурге неизвестный на автомобиле протаранил здание торгового центра.

Происшествия
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