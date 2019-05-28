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Белоруссия установила тарифы на прокачку загрязненной российской нефти

01:30, 28.05.2019
Белоруссия установила тарифы на прокачку загрязненной российской нефти
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Белоруссия установила тарифы на транспортировку по магистральным трубопроводам ОАО «Гомельтранснефть Дружба» и «Полоцктранснефть Дружба» в направлении российской ЛПДС «Унеча».

Так, стоимость транспортировки 1 тонны нефти по маршруту ЛПДС «Мозырь» — Унеча (Высокое) составит 70,44 российских рублей, по маршруту (НПС) «Кобрин» — Унеча — 330,53 российских рублей. Тариф на прокачку 1 тонны нефти по маршруту Унеча-Полоцк-Невель установлен в размере 191,2 рублей, пишет ТАСС со ссылкой на постановление министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ).

Напомним, ранее в Белоруссии рассказали о количестве грязной российской нефти, которая остается на территории страны — это 1 млн тонн. Проблема с качеством нефти в нефтепроводе «Дружба» возникла в середине апреля. В результате был приостановлен транзит нефти в Европу через Белоруссию, Украину и Польшу. СКР возбудил уголовное дело, были арестованы четыре человека.

ПромышленностьНефть
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