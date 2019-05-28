Российские Минздрав и Минкультуры будут создавать кино и сериалы для пропаганды ЗОЖ

Министерство здравоохранения и Министерство культуры России обсуждают создание фильмов и сериалов, пропагандирующих здоровый образ жизни. Об этом сообщила глава Минздрава Вероника Скворцова в опубликованном во вторник интервью газете «Известия».

«Мы активно взаимодействуем и с Министерством культуры, с которым у нас есть общие замыслы создания новых фильмов, сериалов, которые нам помогут», — сказала глава Минздрава Вероника Скворцова в интервью «Известиям»

По ее словам, к проекту подключат СМИ и соцсети.

«От того, как СМИ будут участвовать в реализации этого проекта, очень многое зависит. Люди по-прежнему зависимы и от телевидения, и от печатных изданий. Большая часть молодежи черпает информацию в социальных сетях, так что нужно будет и об этом позаботиться, сделать единомышленниками операторов соцсетей, — отметила министр.

Ранее министр культуры России Владимир Мединский заявил, что ведомство с особым приоритетом оказывает поддержку фильмам на героико-историческую тематику.