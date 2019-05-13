Мединский рассказал, какие фильмы находятся в приоритете у Минкульта

Министр культуры России Владимир Мединский заявил, что ведомство с особым приоритетом оказывает поддержку фильмам на героико-историческую тематику. Об этом он написал в своей колонке на сайте «РИА Новости».

По его словам, ведомство с 2012 года стимулировало фильмы на героико-историческую тематику – вплоть до «ручного регулирования». Мединский подчеркнул, что подобные картины вернут зрителя отечественному кино.

«Мы были убеждены, что это беспроигрышный козырь, который вернет зрителя отечественному кино, даст мощный импульс творческому развитию отрасли», — подчеркнул министр.

Напомним, ранее Мединский объявил об «историческом» объединении Александринского и Волковского театров.