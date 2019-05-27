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Зять Ельцина может войти в совет директоров МТС

22:37, 27.05.2019
Зять Ельцина может войти в совет директоров МТС
Фото: ru.wikipedia.org / Cucushka12

Советник президента РФ Валентин Юмашев вошел в список кандидатов в новый состав совета директоров МТС.

Как сообщает «Прайм», в состав совета директоров могу войти зампред совета директоров АФК «Система» и неисполнительный директор Polyus Gold International Limited Антониос Антониу.

Напомним, в июне прошлого года президент России Владимир Путин назначил Юмашева своим советником на общественных началах.

Юмашев является зятем экс-президента России Бориса Ельцина. В 1996 году после победы Ельцина на выборах он стал его советником по вопросам взаимодействия со СМИ. В 1997 году Валентин Юмашев был назначен руководителем администрации президента, а в конце 1998 года его освободили от этой должности.

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