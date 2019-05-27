Росстандарт сохранил наружную рекламу вдоль дорог

Росстандарт отменил действие трех пунктов ГОСТа, регулирующего установку наружной рекламы вдоль дорог. Также была утверждена поправка, признающая рекламные конструкции не мешающими дорожному движению.

Как сообщает РБК, в предыдущей редакции ГОСТа от сентября 2018 года все рекламные конструкции с июля 2019 года признавались незаконными. Противоречие двух равнозначных стандартов возникло из-за существования еще одного, более старого ГОСТа — Р 52044-2003 «Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и сельских поселений». Этот документ разрешал установку наружной рекламы вдоль дорог.

Ранее в России предложили размещать рекламные щиты подальше от дорог.