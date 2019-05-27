Новости общества

19:36 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Росстандарт сохранил наружную рекламу вдоль дорог

19:12, 27.05.2019
Росстандарт сохранил наружную рекламу вдоль дорог
Фото: ru.wikipedia.org / Interfase

Росстандарт отменил действие трех пунктов ГОСТа, регулирующего установку наружной рекламы вдоль дорог. Также была утверждена поправка, признающая рекламные конструкции не мешающими дорожному движению.

Как сообщает РБК, в предыдущей редакции ГОСТа от сентября 2018 года все рекламные конструкции с июля 2019 года признавались незаконными. Противоречие двух равнозначных стандартов возникло из-за существования еще одного, более старого ГОСТа — Р 52044-2003 «Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и сельских поселений». Этот документ разрешал установку наружной рекламы вдоль дорог.

Ранее в России предложили размещать рекламные щиты подальше от дорог.

ОбществоИнфраструктура
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров