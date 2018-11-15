В России предложили размещать рекламные щиты подальше от дорог
В России предложили отодвинуть рекламные щиты от дорог на 5 м. Также рассматривается возможность увеличения данных стандартов до 10–40 м. Об этом сообщил руководитель Центра сертификации и экспертиз координационного совета по безопасности дорожного движения Владислав Елизаров.
Как пишут «Известия», в техническом комитете по стандартизации выступили за отмену изменений 2016 года в ГОСТ о рекламе, допускающих установку таких конструкций на расстоянии 0,6 м от трасс.
По мнению экспертов, близкое расположение наружной рекламы способно привести к аварийным ситуациям на дорогах.
Ранее сообщалось, что Росавтодор до конца 2018 года разработает единые требования к размерам и местам размещения рекламных конструкций вдоль автомобильных дорог.ОбществоИнфраструктура
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