Минниханов и Магдеев поздравили с новосельем жильцов многоквартирного дома в Челнах

Сегодня в Набережных Челнах состоялось торжественное заселение 403-квартирного жилого дома № 63/15. В мероприятии приняли участие президент РТ Рустам Минниханов и мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев.



В новостройке будут проживать участники программы социальной ипотеки, ветераны Великой Отечественной войны, многодетные семьи, дети-сироты, а также врачи, получившие специальные гранты.



Рустам Минниханов поздравил жильцов с переездом в новые квартиры. Он подчеркнул, что в Челнах строительство домов в рамках программы социальной ипотеки будет продолжено.

Также президент РТ ознакомился с ходом строительства жилого дома 65-06, который являлся одним из проблемных домов долевого строительства. В настоящее время здесь возобновлены строительно-монтажные работы. Ввод дома в эксплуатацию запланирован в 2020 году, передает пресс-служба президента РТ.

Напомним, что на днях в Нижнекамске заселили 160-квартирный соципотечный дом на улице Корабельной.

