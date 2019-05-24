Новости недвижимости

21:32 МСК Все новости
Новости раздела
Недвижимость

В Нижнекамске заселили соципотечный дом на 160 квартир

20:46, 24.05.2019
В Нижнекамске заселили соципотечный дом на 160 квартир
Фото: e-nkama.ru

Сегодня в Нижнекамске заселили соципотечный дом на Корабельной улице на 160 квартир, сообщает пресс-служба Нижнекамского района.

В новостройке будут жить участники программы социальной ипотеки — работники бюджетных организаций и предприятий. Инвестором строительства выступал Госжилфонд при президенте РТ. В этом году в Нижнекамске Госжилфонд рассчитывает сдать в эксплуатацию еще два соципотечных дома на 280 квартир.

Напомним, ранее сообщалось, что Татарстан занял первое место среди регионов Приволжского федерального округа по итогам января — апреля 2019 года по вводу в действие общей площади жилых помещений.

НедвижимостьОбществоИнфраструктура Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров