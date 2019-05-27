Минниханов провел встречу с участниками Всероссийского фармацевтического автопробега

Сегодня президент Республики Татарстан Рустам Минниханов встретился с участниками Всероссийского фармацевтического автопробега «Национальные цели в области здравоохранения. Приоритетные вопросы развития». В ходе беседы в Доме Правительства РТ обсуждалось развитие фармацевтической отрасли в стране.



Президент Татарстана поблагодарил за то, что Казань выбрана местом, где стартует Всероссийский фармацевтический автопробег.

Директор Департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Министерства промышленности и торговли России Алексей Алехин отметил, что Татарстан вносит существенный вклад в развитие фармацевтической отрасли и создает инфраструктуру для развития производства воспроизведенных препаратов и для инноваций, передает пресс-служба президента РТ.



Добавим, что помимо столицы Татарстана участники Всероссийского фармацевтического автопробега посетят Калугу, Нижний Новгород, Ярославль, Московскую область, Владимирскую область, Санкт-Петербург.



Ранее стало известно, что правительство РФ выделило Татарстану 1,2 млрд рублей на строительство и реконструкцию объектов здравоохранения.

