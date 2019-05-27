В Ставрополе неизвестный ранил ножом четырех сотрудников газеты «Родина»

Четыре сотрудника газеты «Родина» в Ставропольском крае получили ранения после нападения неизвестного мужчины с ножом. Об этом сообщил губернатор края Владимир Владимиров.

По его словам, в настоящее время нападавший задержан, полиция проводит все необходимые действия.



Владимир Владимиров отметил, что угрозы жизни пострадавших нет.

«Двое уже отпущены домой, еще по двоим решается вопрос о госпитализации», — написал он на своей странице в Instagram.



Депутат думы Ставрополья Виктор Лозовой сообщил, что нападавшему около 70 лет. Лозовой уточнил, что пострадали главный редактор газеты Николай Бондаренко и три сотрудника крайкома КПРФ.



По словам депутата, нападение совершил психически больной человек. Лозовой также добавил, что нападавший требовал опубликовать статью об Иосифе Сталине, передает «Интерфакс».



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