СМИ: в Екатеринбурге неизвестные устроили погром в редакции «Коммерсанта»

В Екатеринбурге неизвестные разгромили редакцию «Коммерсанта». На столе гендиректора Сергея Плахотина была обнаружена записка: «Сдохнешь, сявка».

Как сообщает E1.ru, были разломаны компьютеры гендиректора, главного редактора Николая Яблонского и главного бухгалтера. Также нарушители разгромили серверную.

«Пропали жесткие диски с моего компьютера и главного редактора. Открытых конфликтов у нас ни с кем не было», — приводит издание слова Плахотина.

В пресс-службе МВД сообщили, что заявление подано именно о хищении жестких дисков.

«На месте работает следственно-оперативная группа. По предварительной информации, следов взлома нет. Сотрудники полиции изучают съемки с камер видеонаблюдения», — рассказали в полиции.