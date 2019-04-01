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СМИ: в Екатеринбурге неизвестные устроили погром в редакции «Коммерсанта»

13:08, 01.04.2019
СМИ: в Екатеринбурге неизвестные устроили погром в редакции «Коммерсанта»
Фото: e1.ru

В Екатеринбурге неизвестные разгромили редакцию «Коммерсанта». На столе гендиректора Сергея Плахотина была обнаружена записка: «Сдохнешь, сявка».

Как сообщает E1.ru, были разломаны компьютеры гендиректора, главного редактора Николая Яблонского и главного бухгалтера. Также нарушители разгромили серверную.

«Пропали жесткие диски с моего компьютера и главного редактора. Открытых конфликтов у нас ни с кем не было», — приводит издание слова Плахотина.

В пресс-службе МВД сообщили, что заявление подано именно о хищении жестких дисков.

«На месте работает следственно-оперативная группа. По предварительной информации, следов взлома нет. Сотрудники полиции изучают съемки с камер видеонаблюдения», — рассказали в полиции.

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