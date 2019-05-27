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В Альметьевске трое детей пострадали при падении дерева

14:36, 27.05.2019
В Альметьевске трое детей пострадали при падении дерева
Фото: vk.com/almetyevsk_vk

В Альметьевске в результате падения дерева пострадали трое детей.

Как сообщил источник «Интерфакс-Поволжье», информация об инциденте поступила около 10 часов по московскому времени. По его словам, пострадавшим по девять лет, они были доставлены в медсанчасть.

Одного из детей после обследования отпустили домой, двое госпитализированы в нейрохирургическое отделение. Угрозы их жизни нет.

В группе «Альметьевск Вконтакте» уточняется, что происшествие произошло на улице Белоглазова, между улицами Джалиля и Гагарина.

В мае прошлого года в Татарстане во время урагана пострадало трое граждан и одна жительница Муслюмово погибла.

Происшествия Татарстан
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