В Альметьевске трое детей пострадали при падении дерева

В Альметьевске в результате падения дерева пострадали трое детей.

Как сообщил источник «Интерфакс-Поволжье», информация об инциденте поступила около 10 часов по московскому времени. По его словам, пострадавшим по девять лет, они были доставлены в медсанчасть.



Одного из детей после обследования отпустили домой, двое госпитализированы в нейрохирургическое отделение. Угрозы их жизни нет.



В группе «Альметьевск Вконтакте» уточняется, что происшествие произошло на улице Белоглазова, между улицами Джалиля и Гагарина.



В мае прошлого года в Татарстане во время урагана пострадало трое граждан и одна жительница Муслюмово погибла.

