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Экономика

Госслужащие могут получить доплаты за наставничество в виде трети оклада

11:58, 27.05.2019 1
Госслужащие могут получить доплаты за наставничество в виде трети оклада
Фото: pixabay.com

Минтруд РФ выступил с предложением доплачивать госслужащим до 30% оклада за эффективное наставничество, сообщает ТАСС.

Сегодня зарплата государственного служащего состоит из должностного оклада, надбавок за квалификационный разряд, особые условия государственной службы, выслугу лет, а также премии по результатам работы. В ведомстве подчеркивают, что дополнительные расходы федерального бюджета, если проект постановления будет принят, не потребуются.

Напомним, по состоянию на конец 2018 года майские указы по повышению зарплат всем категориям бюджетников выполнили только четыре региона РФ из 85 — Бурятия, Владимирская, Ленинградская и Пензенская области.

ЭкономикаБюджетОбществоВластьИнфраструктура
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 12:32
    А чем госслужащие лучше преподавателей например? Работников сферы культуры? Почему бы не доплачивать опытным работникам? Они и есть наставники молодежи!
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