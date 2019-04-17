Новости общества

08:41 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

СМИ: майские указы по повышению зарплат бюджетников выполнили только четыре региона

07:27, 17.04.2019 1
СМИ: майские указы по повышению зарплат бюджетников выполнили только четыре региона
Фото: pixabay.com

По состоянию на конец 2018 года майские указы по повышению зарплат всем категориям бюджетников выполнили только четыре региона РФ из 85 — Бурятия, Владимирская, Ленинградская и Пензенская области.

На федеральном уровне средние зарплаты не достигли целевого значения по восьми из 12 категорий. Перевыполнены они оказались только у педагогов школ, преподавателей вузов, работников учреждений культуры и научных сотрудников. Хуже всего результаты по зарплатам педагогов детсадов и социальных работников, пишет РБК со ссылкой на данные Росстата.

В то же время в пресс-службе Минтруда сообщили, что мониторинг выполнения указов ведется по 1 020 категориям (12 категорий бюджетников в 85 регионах), по подавляющему большинству из них (1 012 показателей) цель выполнена.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об индексации зарплаты федеральных госслужащих и бюджетников на 4,3%.

Повышение зарплат ожидается с 1 октября 2019 года.

Общество
Распечатать материал
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 07:46
    а как должны регионы выполнить все эти типа майские указы? если федеральный центр забирает все налоги с регионов 75%. говорить все что можно и обещать. но деньги то надо остовлять в регионах. налоги должны быть 60 на 40%. 40 в федцентр. а 60% должны оставться на местах. где эти деньги собираються.
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров