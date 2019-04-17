СМИ: майские указы по повышению зарплат бюджетников выполнили только четыре региона

По состоянию на конец 2018 года майские указы по повышению зарплат всем категориям бюджетников выполнили только четыре региона РФ из 85 — Бурятия, Владимирская, Ленинградская и Пензенская области.

На федеральном уровне средние зарплаты не достигли целевого значения по восьми из 12 категорий. Перевыполнены они оказались только у педагогов школ, преподавателей вузов, работников учреждений культуры и научных сотрудников. Хуже всего результаты по зарплатам педагогов детсадов и социальных работников, пишет РБК со ссылкой на данные Росстата.

В то же время в пресс-службе Минтруда сообщили, что мониторинг выполнения указов ведется по 1 020 категориям (12 категорий бюджетников в 85 регионах), по подавляющему большинству из них (1 012 показателей) цель выполнена.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об индексации зарплаты федеральных госслужащих и бюджетников на 4,3%.

Повышение зарплат ожидается с 1 октября 2019 года.