«Тимер Банк» потребовал отменить сделки «Сувар Девелопмент» на 1,2 млрд рублей

Конкурсный управляющий ООО «Сувар Девелопмент» сообщил, что «Тимер Банк» подал в Арбитражный суд Татарстана заявление о признании недействительными ряда сделок должника. Их общая сумма составляет около 1,23 млрд рублей.

Речь идет об уступке прав требований к 5 компаниям, следует из сообщения, опубликованного в реестре сведений о банкротстве. В список попали ООО «ЖилСтрой», ООО «СтройДом», ООО «ВиконтСтрой», ООО «ЭкоСтройБизнес» и ООО «СК «Премиумстрой».

Всего «Тимер Банк» оспаривает 38 сделок по уступке прав требований. Кроме того, банк оспорил еще два договора займа.

Ранее сообщалось, что управляющий оценил всего в 378 млн рублей дебиторскую задолженность «Сувар Девелопмента» на общую сумму 2,67 млрд.