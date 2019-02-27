Дебиторку «Сувар Девелопмента» на 2,7 миллиарда оценили в 378 миллионов

Дебиторскую задолженность банкрота «Сувар Девелопмента» на общую сумму 2,67 млрд оценили в 378 млн рублей. Отчет об оценке имущества должника опубликован на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве. В перечне дебиторов 251 компания, среди которых чаще всего встречается аффилированная с обанкротившимся застройщиком «Краснодар Девелопмент», а также «Татфондбанк» и «Интехбанк».

Напомним, ранее «Реальное время» рассказывало о реализации имущества банкрота и основателя «Сувара» Евгения Королькова. Конкурсный управляющий сообщил о продаже 17 земельных участков в Тетеево в прибрежной зоне. Тогда землю, оцененную в 18,6 млн рублей, вчетверо дешевле выкупил экс-владелец «Сувар-Отеля» Айнур Фатыйхов.