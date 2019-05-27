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Киреев покинул пост и. о. министра ЖКХ Башкирии

10:41, 27.05.2019
Киреев покинул пост и. о. министра ЖКХ Башкирии
Фото: glavarb.ru

Исполняющий обязанности министра ЖКХ Башкирии Михаил Киреев покинул свой пост. Соответствующий указ подписал врио главы РБ Радий Хабиров.

С октября прошлого года Киреев работал в министерстве, совмещая эту должность с постом вице-премьера. Согласно документу, он был назначен исполняющим обязанности заместителя премьер-министра правительства Башкирии.

Предполагается, что Киреев будет заниматься вопросами, который курировал недавно умерший вице-премьер РБ Артур Ахметханов.

Напомним, бывший глава города Кумертау Борис Беляев займет должность исполняющего обязанности министра ЖКХ.

ОбществоВласть Башкортостан
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