Благоустройство второй очереди озера Кабан начнется в июне, проект потребует 1 млрд рублей

На июнь запланировано начало работ по благоустройству второй очереди набережной озера Кабан, сообщает ИА «Татар-информ».

Участок до ул. Марджани, протяженность которого составляет 1,5 км, могут сдавать по частям. Об этом рассказал глава комитета внешнего благоустройства Казани Игорь Куляжев. Предполагается, что работы будут завершены уже этой осенью. Стоимость проекта оценивается в 1 млрд рублей. Участок будет разбит на четыре функциональные зоны: спорт, историческая часть, лес и мост.

Напомним, набережная озера Кабан удостоена международной награды в области планирования в номинации Grand Award for Urban Design/Kevin Lynch Award.

