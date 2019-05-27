Французская сеть «Ашан» задолжала московским и самарским арендодателям

В России французская сеть «Ашан» продолжает получать иски от арендодателей, сообщает «Коммерсантъ».

Вскоре после самарского девелопера «Виктор и Ко» получить более 100 млн рублей долга по договору аренды намерен один из крупнейших торговых центров Москвы «Авиапарк». Последний обратился в Арбитражный суд Московской области с иском о взыскании названной суммы. Не исключено появление и новых претензий. Кроме того, в апреле ООО «Московский», который выступает оператором одноименного торгового центра в Самаре и входит в ГК «Виктор и Ко», потребовало в Арбитражном суде Московской области с французской сети 2,5 млрд рублей.

Напомним, ранее сообщалось, что французский «Ашан» потерял в выручке в России после отказа работать по модели дискаунтера. По подсчетам аналитиков, в 2018 году она составила 306,4 млрд рублей, что на 8,5% меньше, чем годом ранее.

