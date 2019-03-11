Новости бизнеса

09:07 МСК Все новости
Новости раздела
Бизнес

Выручка «Ашана» в России упала после отказа от модели дискаунтера

19:41, 11.03.2019
Выручка «Ашана» в России упала после отказа от модели дискаунтера
Фото: Антон Журавлев

Французский «Ашан» потерял в выручке в России после отказа работать по модели дискаунтера. По подсчетам аналитиков, в 2018 году она составила 306,4 млрд рублей, что на 8,5% меньше, чем годом ранее.

Головная компания Auchan Retail не раскрывает продажи в деньгах и их динамику на отдельных рынках, в том числе и в России, пишут «Ведомости».

На сегодня компания занимает четвертое место по выручке после X5 Retail Group, «Магнита» и «Ленты».

Издание отмечает, что «Ашан» уже догнала сеть алкомаркетов «Красное и белое». За прошедший год их выручка подскочила на 40% и достигла 301 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что «Ашан» поменял организацию российского бизнеса из-за сложных финансовых результатов. В этом году ретейлер планирует перезапуститься.

БизнесРозничная торговля
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Фондовый рынок

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров