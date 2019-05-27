С 1 июня в Казани заработает система безналичной оплаты в автобусах

В общественном транспорте Казани с 1 июня появится возможность оплатить проезд банковской картой с функцией PayPass любой платежной системы. Об этом заявил председатель Комитета по транспорту исполкома города Айдар Абдулхаков.

По его словам, нововведение будет действовать в режиме опытной эксплуатации и продлится один месяц, в течение которого произойдет отладка взаимодействия систем и всех причастных структур.

При безналичной оплате сумма проезда не изменится и составит 27 рублей, передает «Татар-информ».

Ранее проект был реализован во всех трамваях, троллейбусах и метрополитене Казани.

Напомним, в конце апреля ФАС поручил проверить повышение цен на проезд в автобусах в российских регионах.