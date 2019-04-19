Глава ФАС поручил проверить повышение цен на проезд в автобусах в регионах
Руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Игорь Артемьев поручил региональным управлениям проверить рост тарифов на проезд в автобусах.
В ведомстве уточняют, что за последнее время служба получила много жалоб на повышение стоимости билетов как в междугородних, так и в городских автобусах.
«Глава ФАС Игорь Артемьев дал поручение региональным управлениям службы проанализировать этот рынок, установить факты роста цен сверх уровня инфляции и установить причины. Работа будет проводиться во взаимодействии с региональными и муниципальными органами власти», — говорится в сообщении службы.
В ведомстве отмечают, что готовы принять меры в случае необоснованного повышения тарифов.
Напомним, что в начале февраля в Казани проезд на общественном транспорте подорожал с 25 до 27 рублей за поездку.БизнесТранспортОбществоВласть
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