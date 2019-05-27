В России таксистам могут запретить работать сверх нормы

Водителям такси в России могут запретить работать сверх нормы. Соответствующие поправки внесены в Госдуму РФ.

Согласно документу, контроль режима труда и отдыха водителя будут вестись с помощи системы ГЛОНАСС. По словам главы комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгения Москвичева, каждый оператор будет отправлять месячный режим труда и отдыха своих водителей в единую систему в субъекте.

«Как только он вырабатывает норму часов, он уже больше не поедет», — цитирует депутата «РИА Новости».

Кроме того, планируется введение персональной карты для каждого водителя, которая будет фиксировать его работу за рулем.

Напомним, ранее Минтранс РФ предложил разделить водителей на любителей и профессионалов.