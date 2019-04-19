Минтранс РФ предложил разделить водителей на любителей и профессионалов
Министерство транспорта России намерено провести масштабную реформу по разделению водителей на любителей и профессионалов.
Согласно инициативе, планируется корректировка законодательства таким образом, чтобы обучение в автошколе больше не считалось образовательным процессом. Так, желающим использовать машину исключительно в личных целях получить права станет проще и дешевле, пишет «Коммерсант».
Водители грузовиков, автобусов и такси, работающие по найму, должны будут за свой счет повысить квалификацию. При этом изменения коснутся не только новичков, но и тех, кто уже получил права.
Общие затраты рынка на реформирование в Минтрансе оценили в 1,6 млрд рублей. Ведомство предлагает отложить сроки вступления в силу закона на 2 года.
Уточняется, что новые поправки могут затронуть интересы более 1,3 млн человек, ежегодно получающих права.
Напомним, ранее сообщалось, что Минэкономразвития и МВД не смогли договориться по реформе объединения двух экзаменов для водителей.Общество
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым