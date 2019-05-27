Матчи РПЛ в этом сезоне посетило рекордные 4 млн человек

Матчи сезона 2018/19 в Российской премьер-лиге (РПЛ) посетили чуть более 4 млн зрителей.

Это является рекордом чемпионатов России по футболу, сообщила пресс-служба РПЛ в Twitter. Средняя посещаемость матчей составила 16 817 человек.

В сезоне 2017/18 матчи посетили 3,3 млн болельщиков.



Ранее сообщалось, что «Крылья Советов» из Самары сыграют в переходных матчах за право принять участие в следующем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Нижним Новгородом», а «Уфа» — с «Томью».