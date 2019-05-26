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«Крылья Советов» в стыках сыграют с «Нижним Новгородом», «Уфа» — с «Томью»

16:39, 26.05.2019
«Крылья Советов» в стыках сыграют с «Нижним Новгородом», «Уфа» — с «Томью»
Фото: vk.com ufafc

«Крылья Советов» из Самары сыграют в переходных матчах за право принять участие в следующем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Нижним Новгородом», а «Уфа» — с «Томью».

В заключительном туре «Крылья Советов» проиграли ЦСКА со счетом 0:6, а «Уфа» уступила «Локомотиву» со счетом 0:1. В итоге самарский клуб занял 13-е место, «Уфа» — 14-е место.

Стыковые матчи пройдут 30 мая и 2 июня.

Ранее Виталий Ошовский проанализировал все возможные расклады в борьбе за стыковые матчи и прикинул, кого ждать в следующей РПЛ. Подробнее — в материале «Реального времени».

СпортФутбол Башкортостан
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