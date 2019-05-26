«Крылья Советов» в стыках сыграют с «Нижним Новгородом», «Уфа» — с «Томью»

«Крылья Советов» из Самары сыграют в переходных матчах за право принять участие в следующем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Нижним Новгородом», а «Уфа» — с «Томью».



В заключительном туре «Крылья Советов» проиграли ЦСКА со счетом 0:6, а «Уфа» уступила «Локомотиву» со счетом 0:1. В итоге самарский клуб занял 13-е место, «Уфа» — 14-е место.

Стыковые матчи пройдут 30 мая и 2 июня.

Ранее Виталий Ошовский проанализировал все возможные расклады в борьбе за стыковые матчи и прикинул, кого ждать в следующей РПЛ. Подробнее — в материале «Реального времени».