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Алексей Учитель рассказал, когда будет экранизировать роман Гузель Яхиной «Дети мои»

01:35, 27.05.2019
Алексей Учитель рассказал, когда будет экранизировать роман Гузель Яхиной «Дети мои»
Фото: mil.ru

Режиссер Алексей Учитель рассказал, что займется экранизацией романа «Дети мои» казанской писательницы Гузель Яхиной не раньше, чем через год-полтора.

По его словам. автору предложили самой написать сценарий, но она сейчас работает над новой книгой.

«Предварительные сроки (запуска проекта, — прим. ред.) будут известны, когда мы найдем сценариста. Пока могу сказать, что не раньше, чем через год-полтора», — цитирует Учителя «РИА Новости».

Он отметил, что хотел бы снимать картину сам, но ему предстоит работа над проектами про Виктора Цоя и Дмитрия Шостаковича.

Напомним, в ноябре 2018 года студия режиссера Алексея Учителя приобрела права на экранизацию романа «Дети мои» Гузели Яхиной.

ОбществоКультура Татарстан
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