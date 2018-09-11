Студия Алексея Учителя приобрела права на экранизацию романа Гузель Яхиной «Дети мои»

Студия режиссера Алексея Учителя приобрела права на экранизацию романа «Дети мои» казанской писательницы Гузель Яхиной.

«Мы купили права на экранизацию книги Гузель Яхиной «Дети мои», я очень хочу сам это снять. Пока это только самое начало работы. Мне очень понравилась эта книга, мне кажется, что она выдающаяся, очень интересная для кино. Сейчас мы думаем, кто сможет написать сценарий», — сказал сам режиссер.

По его словам, Яхина приступила к написанию нового романа и работать над сценарием не сможет, однако готова как-то участвовать в работе. Дата начала съемок пока неизвестна, пишет ТАСС.

Ранее Яхина рассказала о своем романе «Дети мои». Подробнее — в материале «Реального времени».