На праймериз «Единой России» проголосовали чуть более 10% татарстанцев
Так, как сообщает ситуационный центр исполнительного комитета ТРО ВПП «Единая Россия», в Атнинском районе проголосовали 18,41% жителей, в Дрожжановском - 17,6%, в Черемшанском - 17,3%, в Лениногорском - 15,3%.
В Казани проголосовали 7,2% избирателей (66,5 тыс.), в Набережных Челнах — 8,2% (32,9 тыс.).
Ранее на праймериз «Единой России» проголосовал президент Татарстана Рустам Минниханов.ОбществоВласть Татарстан
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