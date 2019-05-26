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На праймериз «Единой России» проголосовали чуть более 10% татарстанцев

18:02, 26.05.2019
На праймериз «Единой России» проголосовали чуть более 10% татарстанцев
Фото: realnoevremya.ru

По состоянию на 15.00 более 302 тыс. жителей Татарстана проголосовали за кандидатов на праймериз «Единой России». Явка составила 10,29%.

Так, как сообщает ситуационный центр исполнительного комитета ТРО ВПП «Единая Россия», в Атнинском районе проголосовали 18,41% жителей, в Дрожжановском - 17,6%, в Черемшанском - 17,3%, в Лениногорском - 15,3%.

В Казани проголосовали 7,2% избирателей (66,5 тыс.), в Набережных Челнах — 8,2% (32,9 тыс.).

Ранее на праймериз «Единой России» проголосовал президент Татарстана Рустам Минниханов.

ОбществоВласть Татарстан
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