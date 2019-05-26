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Wi-Fi Alliance ограничил членство Huawei

08:46, 26.05.2019
Wi-Fi Alliance ограничил членство Huawei
Фото: mcomp.org

Промышленная группа Wi-Fi Alliance временно ограничила членство Huawei. Представители компании не смогут участвовать в разработке новых стандартов либо влиять на развитие Wi-Fi.

Кроме того, китайская компания не сможет участвовать в мероприятиях альянса, передает WCCF.

Wi-Fi Alliance — промышленная группа, в которую входят все основные производители беспроводного оборудования Wi-Fi. Альянс занимается тестированием работы в одной сети беспроводных сетевых устройств всех входящих в него компаний.

Напомним, власти США ввели ограничительные меры в отношении Huawei. В результате запрета на ряд сделок с китайской компанией многие поставщики стали ограничивать сделки с ней.

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