Власти США решили проверить все Boeing серии 737

Власти Соединенных Штатов решили проверить все модели лайнеров Boeing семейства 737. Это затянет возвращение в строй новейших Boeing 737 Max.

Чиновники от авиации хотят разобраться в процедурах, к которым пилоты прибегают в чрезвычайных ситуациях. Это позволит удостовериться в полной безопасности эксплуатации самолетов Boeing 737 Max, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Дополнительные проверки могут занять несколько месяцев, уточняет издание.

Напомним, что в США, а затем и во многих других странах мира полеты Boeing 737 Max были приостановлены в связи с тем, что менее чем за год разбились два самолета этого типа.

Предварительные данные расследования указали на схожесть причин крушения в обоих случаях. Boeing признал, что в самолетах мог произойти сбой в системе MCAS, которая должна была помогать пилотам управлять судном. После второй катастрофы компания обновила программное обеспечение Boeing 737 Max.