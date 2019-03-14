Россия запретила полеты Boeing 737 Max

Росавиация запретила полеты самолетов Boeing 737 Max в воздушном пространстве России.

По словам главы ведомства Александра Нерадько, запрет будет действовать до особого указания, пишет «РИА Новости».

Напомним, что 10 марта Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение. Он вылетел из столицы Эфиопии Аддис-Абебы и направлялся в столицу Кении Найроби. На его борту находились 149 пассажиров, в том числе трое россиян, и восемь членов экипажа. Все они погибли.

Изначально сообщалось, что пока не будут ограничивать полеты Boeing 737 Max.

Тем временем Евросоюз и США уже запретили полеты этих самолетов.