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Минниханов поручил правительству Татарстана разработать программу по благоустройству дворов

13:23, 25.04.2019 2
Минниханов поручил правительству Татарстана разработать программу по благоустройству дворов
Фото: president.tatar.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов поддержал предложение «Единой России» по благоустройству дворов и поручил правительству республики заняться разработкой соответствующей программы. Об этом сообщила официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова.

По ее словам, правительство республики формирует все предложения, а также занимается проработкой программы и определением источников финансирования, передает ИА «Татар-информ».

Ранее стало известно, что в 2019 году в Казани на ремонт дорог из бюджетов разного уровня выделено 3,25 млрд рублей.

Всего в этом году планируется отремонтировать 32 улицы и 19 тротуаров, будет нанесена дорожная разметка на площади 265 тыс. кв. м, а также благоустроят 290 дворов.

ОбществоВласть Татарстан
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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 13:40
    президент занимается дворами( докатились. Главы районов совсем работать перестали(
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  • Анонимно 13:41
    Отдайте деньги, собранные на капремонт жителям. И не мешайте. Они сами все сделают.
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