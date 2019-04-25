Минниханов поручил правительству Татарстана разработать программу по благоустройству дворов

Президент Татарстана Рустам Минниханов поддержал предложение «Единой России» по благоустройству дворов и поручил правительству республики заняться разработкой соответствующей программы. Об этом сообщила официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова.

По ее словам, правительство республики формирует все предложения, а также занимается проработкой программы и определением источников финансирования, передает ИА «Татар-информ».



Ранее стало известно, что в 2019 году в Казани на ремонт дорог из бюджетов разного уровня выделено 3,25 млрд рублей.



Всего в этом году планируется отремонтировать 32 улицы и 19 тротуаров, будет нанесена дорожная разметка на площади 265 тыс. кв. м, а также благоустроят 290 дворов.

