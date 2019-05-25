Госдума: «Крым — чужеродный элемент в системе государственного управления Украины»

Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал слова начальника Генерального штаба Вооружённых сил Украины Руслана Хомчака о том, что Крым является «плохим остатком СССР».

«Любой политик на Украине, даже сам Порошенко, подтвердит, что до 2014 года Крым финансировался Украиной по остаточному принципу. Из полуострова выжимали последние соки, инфраструктура не развивалась, не было никаких производств, все места отдыха были в плачевном состоянии. Само киевское руководство начиная с 1992 года чётко определило, что Крым — чужеродный элемент в системе государственного управления Украины», — цитирует его RT.

По его словам, сейчас Россия вкладывает миллиарды рублей в Крым, что бы он вышел на должный уровень и стал центром туризма.

Ранее начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак назвал Крым «плохим остатком СССР».

«Я в своей жизни в Крыму был раза три. Крайний раз в 2010 году, когда сказали, что Крым — это Европа и можно ехать отдыхать. Я взял путевку в военный санаторий в Алупке и поехал туда. Но позже сказал, что больше туда не поеду отдыхать, потому что был шокирован тем, что там увидел», — сказал он.