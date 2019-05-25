Глава Генштаба ВСУ назвал Крым «плохим остатком СССР»

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак назвал Крым «плохим остатком СССР».

«Я в своей жизни в Крыму был раза три. Крайний раз в 2010 году, когда сказали, что Крым — это Европа и можно ехать отдыхать. Я взял путевку в военный санаторий в Алупке и поехал туда. Но позже сказал, что больше туда не поеду отдыхать, потому что был шокирован тем, что там увидел», — цитирует его УНИАН.

По его словам, «это был плохой остаток Советского Союза, повсюду реклама российской водки с триколором».

«Я задавал себе вопрос: я в Украине? Я не понимал, где нахожусь», — добавил Хомчак.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал в своей речи после церемонии инаугурации Крым и Донбасс украинскими территориями.